Варшава, 17 сентября, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Немногим менее половины поляков считают, что Варшава должна потребовать репараций от России, передает газета Rzeczpospolita. Издание цитирует итоги опроса, проведенного исследовательской компанией SW Research. 44% опрошенных выступили за то, чтобы взыскать с Москвы деньги. 33% выступили против такой инициативы. Однозначной позиции по этому вопросу не смогли сформулировать 23% респондентов.

Ян Матейко. Станчик. 1862

По словам представителя SW Research Петра Жимолзака, в поддержку репараций преимущественно высказываются мужчины (48%), люди старше 50 лет (48%), имеющие среднее образование (47%), доход выше 5000 злотых (51%), проживающие в городах свыше 500 тысяч жителей (50%).

Профессор Варшавского университета Роберт Гжещак поясняет, что требования репараций от кого-нибудь из соседей Польши пользуется поддержкой, так как «нам глубоко привиты чувства военных обид». Он замечает: «Часть общества видит в этом выравнивание исторических счетов, но для многих — это способ найти деньги на цели, на которые раньше не хватало средств и которые являются для данной группы важными. Например, на ремонт местных дорог, улучшение здравоохранения или надбавки к пенсии».

ИА REGNUM напоминает, что требования о взыскании репараций с России за события Второй мировой войны и советско-польской войны 1919—1921 годов в начале сентября сего года выдвинули представители правящей в Польше партии «Право и Справедливость (PiS). Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский обещал проработать на правительственном уровне данный вопрос. При этом польский министр иностранных дел подчеркнул, что прорабатывать эти мечтания необходимо не ниже чем на уровне правительства, так как их масштаб не влезает в рамки компетенций его ведомства.

Подписанием Рижского договора 18 марта 1921 года завершилась советско-польская война. По договору Польша получила обширные территории Западной Украины и Белоруссии. По условиям договора, Польша также освобождалась от уплаты долгов Российской империи, а советская сторона обязалась выплатить в течении года 30 млн рублей золотом за вклад Польши в развитие экономики Российской империи. Позже у советской стороны по вопросам выполнения договора возникли претензии. Это было связано с тем, что польское правительство стало поддерживать антисоветские группировки и нарушало договоренности о равноправии русских, украинцев и белорусов.

Польша была оккупирована нацистской Германией в сентябре 1939 года. 17 сентября, когда польская армия была полностью разгромлена, а правительство Польши сбежало из страны, советские войска заняли восточную часть польской территории, не позволив ее оккупировать германским войскам. Окончательное освобождение Польши от нацистской оккупации завершилось к январю 1945 года и обошлось Советскому Союзу в 600 тыс. солдат и офицеров, погибших в боях с немецко-фашистскими войсками.