Донецк, 17 сентября, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Власти Донецкой Народной Республики запретили ввоз на свою территорию свинины и продукции из неё, произведённой на территории Украины. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики.

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Сообщается, что ко ввозу на территорию ДНР запрещена свинина и продукция изготовленная из неё: сало, колбасные изделия, мясные консервы и другие изделия, изготовленные на территории Украины.

Данное решение было принято из-за ухудшения ситуации с африканской чумой свиней (АЧС) на Украине.

Напомним, 1 сентября 2017 года украинская государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ввела карантин в 20 населенных пунктах в 9 областях страны из-за распространения АЧС.

Известно, что карантин был объявлен в ряде населенных пунктов Закарпатской, Киевской, Харьковской, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Ровненской, Днепропетровской и Волынской областей.

Всего с начала 2017 года на Украине зафиксированы 104 случая вспышки АЧС, тогда как за весь 2016 год таких вспышек было 91. Известно, что с 2012 года, когда АЧС впервые была зарегистрирована на Украине, поголовье свиней в этой стране сократилось на 130 тысяч. Из них 10 тысяч — только в этом году.

Африканская чума свиней — очень заразный вирус, однако он не опасен для человека. При этом не существует методов его эффективного лечения и вакцинопрофилактики. Единственный способ остановить распространение АЧС — уничтожение заражённых свиней и жесткий карантин. При этом дикие кабаны могут переносить вирус в другие регионы во время сезонной миграции.