Москва, 17 сентября, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации отвергло обвинения Пентагона в том, что Воздушно-космические силы России якобы нанесли авиаудар по позициям вооружённой сирийской оппозиции в районе Дейр-эз-Зора. Соответствующее заявление сделал сегодня, 17 сентября, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает РенТВ.

Mil.ru Самолёт ВКС России на авиабазе Хмеймим

Конашенков заявил, что слухи, распространяемые американским военным ведомством о том, что ВКС России якобы нанесли удар по отрядам сирийской оппозиции, просто невозможны.

«Это невозможно. Зачем нам их бомбить?» — сказал Конашенков.

Напомним, ранее сегодня Пентагон заявил, что ВКС России якобы нанесли авиаудар по району восточнее реки Евфрат в Сирии вблизи Дейр-эз-Зора. При авиаударе якобы получили ранения несколько бойцов «Сирийских демократических сил» (СДС).

Доказательств авиаударов американская сторона, как всегда, не предоставила.