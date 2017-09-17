Минобороны РФ отвергает обвинения Пентагона в ударах по сирийской оппозиции
Москва, 17 сентября, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации отвергло обвинения Пентагона в том, что Воздушно-космические силы России якобы нанесли авиаудар по позициям вооружённой сирийской оппозиции в районе Дейр-эз-Зора. Соответствующее заявление сделал сегодня, 17 сентября, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает РенТВ.
Конашенков заявил, что слухи, распространяемые американским военным ведомством о том, что ВКС России якобы нанесли удар по отрядам сирийской оппозиции, просто невозможны.
«Это невозможно. Зачем нам их бомбить?» — сказал Конашенков.
Напомним, ранее сегодня Пентагон заявил, что ВКС России якобы нанесли авиаудар по району восточнее реки Евфрат в Сирии вблизи Дейр-эз-Зора. При авиаударе якобы получили ранения несколько бойцов «Сирийских демократических сил» (СДС).
Доказательств авиаударов американская сторона, как всегда, не предоставила.