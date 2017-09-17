Вашингтон, 17 сентября, 2017, 07:58 — ИА Регнум. Министерство обороны США обвинило Воздушно-космические силы Российской Федерации в нанесении авиаудара по сирийской вооружённой оппозиции. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба Пентагона.

Mil.ru Самолёт ВКС России в небе Сирии

По данным американских военных, ВКС России атаковали позиции отрядов «Сирийских демократических сил» (СДС).

Уточняется, что самолеты ВКС России нанесли удар около 00:30 по Гринвичу (21:30 мск 16 сентября) восточнее реки Евфрат в Сирии вблизи Дейр эз-Зора. Утверждается, что в результате авиаудара получили ранения бойцы из числа партнёров американской антитеррористической коалиции, которые входят в состав отрядов СДС.

Точное число пострадавших не сообщается. Всем им была оказана медицинская помощь.

Стоит отметить, что возглавляемая США антитеррористическая коалиция ранее неоднократно обвиняла ВКС России в якобы нанесении авиаударов по позициям сирийской оппозиции, а также по гражданским объектам. Однако подобные обвинения никогда не находили подтверждения.