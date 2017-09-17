Нью-Йорк, США, 17 сентября, 2017, 05:08 — ИА Регнум. Заседание высокого уровня, посвященное борьбе с распространением оружия массового уничтожения, проведет 21 сентября Совет безопасности ООН. Об этом сообщает источник в организации.

Wikimedia.org Зал заседаний Совета Безопасности ООН

Отмечается, что инициатором обсуждения выступили США. Заседание пройдет в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Ожидается, что СБ ООН рассмотрит ход выполнения соответствующих резолюций Совета, меры по его улучшению, а также практические шаги по воздействию на государства, нарушающие данные решения», — сообщил источник РИА Новости.

Заседание начнется, предположительно, в 15:30 по нью-йоркскому времени (22:30 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Совбезе ООН назвали угрозой для всех государств — членов организации очередные ракетные испытания КНДР. Очередной пуск балистических ракет Пхеньян осуществил утром 15 сентября. Одна из них преодолела 250 км и поразила цель в Японском море.

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