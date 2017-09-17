Великий Новгород, 17 сентября, 2017, 04:54 — ИА Регнум. В Великом Новгороде более 3 тыс. участников вышли на «Кросс нации», приуроченный к Всероссийскому дню бега. Забег состоялся у Кремлевского парка в центре города, сообщает пресс-служба департамента по физической культуре и спорту Новгородской области.

Adm.nov.ru «Кросс нации» в Великом Новгороде

В спортивном празднике приняли участие не только жители областного центра, но и гости из окрестных городов. Первыми свою дистанцию (300 м) преодолели самые бегуны, которым исполнилось по 6 лет.

Были среди участников и весьма опытные спортсмены. Так, успешно преодолела расстояние в 2 км Лариса Разживина, постоянная участница забегов, которой исполнилось 82 года.

Кросс нации прошел в Великом Новгороде в 13-й раз. В этом году его особенностью стал массовый забег «Будь в спорте». Организаторы предложили преодолеть 600 м семейным командам, ветеранам спорта, а также представителям городских предприятий и организаций.

Всего в рамках мероприятия были предусмотрены 8 забегов. Самая короткая дистанция составила 300 м, самая длинная — 12 км.

Кросс открылся торжественной церемонией, на которой золотые знаки ГТО получили отличники всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Победители и призеры забега получили памятные дипломы, медали, кубки и подарки.

Читайте также: На Урале «Кросс Нации» объединил десятки тысяч человек