Донецк, 17 сентября, 2017, 04:34 — ИА Регнум. Произведенные на Украине продукты из свинины, включая сало, запрещено ввозить на территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинское сало

Запрет на ввоз в республику свиного мяса и готовой продукции из него, в том числе сала, колбасных изделий и мясных консервов, обусловлен ухудшением эпизоотической обстановки с африканской чумой свиней на территории Украины.

Отмечается, что гражданам запрещено провозить указанные продукты на территорию республики даже в ручной клади для личных нужд.

Африканская чума свиней является вирусным заболеванием, поражающим животных. Для нее характерны лихорадка, цианоз кожи и обширные кровоизлияния во внутренних органах. Для человека вирус не опасен. Заболевшие животные подлежат уничтожению.