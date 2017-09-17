Москва, 17 сентября, 2017, 04:00 — ИА Регнум. Спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру стоит заниматься не критикой предложений Москвы, а думать, как остановить гражданский конфликт в стране. Так прокомментировал заявление Волкера о вводе миротворцев ООН в Донбасс сенатор Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

«Волкеру надо не идеи России критиковать, а думать, как обеспечить мир и убедить Киев выполнять Минск-2», — отметил парламентарий в своем микроблоге в Twitter.

Пушков добавил, что в противном случае миссия Волкера на Украине завершится бесславно.

Напомним, Курт Волкер был назначен специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины 7 июля 2017 года. Его предшественницей на этом посту была Виктория Нуланд.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» Курт Волкер заявил о том, что предложение российских властей о введении в Донбасс миротворцев ООН не решит конфликт. По мнению дипломата, такой шаг еще больше разделит Украину. Вместе с тем Волкер назвал идею России «интересной», так как прежде Москва такую инициативу не выдвигала.

Размещение миротворческой миссии ООН за линией разграничения в Донбассе ранее одобрил президент РФ Владимир Путин. Об этом он сообщил 11 сентября во время телефонной беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель. Путин пояснил, что речь идет только о тех случаях, когда миротворцы будут обеспечивать безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ, действующих в рамках минских соглашений.

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