Брюссель, 17 сентября, 2017, 03:41 — ИА Регнум. Глава Генерального штаба Великобритании и главный маршал британской авиации Стюарт Пич встанет во главе Военного комитета НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

Defenceimagery.mod.uk Стюарт Пич

«Начальники штабов стран альянса избрали новым председателем Военного комитета НАТО сэра Стюарта Пича», — говорится в сообщении.

Пич вступит в должность в начале 2018 года. Отмечается, что сам глава британского генштаба назвал большой честью быть избранным на пост председателя Военного комитета альянса.

Он отметил, что для НАТО наступило «серьезное время», ведь альянсу, стоящему перед лицом новых и постоянно изменяющихся угроз, необходима модернизация. Новую должность Пич охарактеризовал как «центральную для европейской безопасности» позицию.

«Мне не терпится принять этот вызов», — признался Пич.

В настоящее время Военным комитетом НАТО руководит чешский генерал Петр Павел. Председатель комитета назначается на три года. Он также является старшим советником генерального секретаря альянса.