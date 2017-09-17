* ИГ — запрещённая в России организация

Тегеран, 17 сентября, 2017, 03:02 — ИА Регнум. В распоряжении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) есть доказательства того, что США оказывают поддержку террористам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил командующий Военно-космическими силами КСИР Амир-Али Хаджизаде, передает телекомпания IRIB.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американская поддержка

«Мы проникали в командные центры США на протяжении нескольких лет и видели, за чем они следят, куда бьют, мимо чего проходят и как поддерживают ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Хаджизаде.

Как отметил командующий, Вашингтону грозит «большой скандал» за действия на территории Сирии и Ирака. Это произойдет в том случае, если КСИР получит разрешение на публикацию информации, подтверждающей помощь террористам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 16 сентября командующий ВКС КСИР Амир-Али Хаджизаде заявил о создании иранской стороной 10-тонных бомб, которые превосходят самое мощное неядерное оружие США. Такие снаряды, названные «отцом всех бомб», способны причинить очень большие разрушения и могут быть «запущены с самолётов Ильюшина», отметил Хаджизаде.

Напомним также, что 14 сентября министерство финансов США ввело против Ирана новые санкции. Ограничения коснулись семи граждан страны и двух компаний, уличенных в «злонамеренной кибердеятельности» и поддержке иранской ядерной программы. Активы субъектов полностью заморожены на территории США, кроме того, американским гражданам и компаниям запрещено сотрудничать с ними.

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