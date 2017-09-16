Вашингтон, 17 сентября, 2017, 02:48 — ИА Регнум. В Атлантическом океане неподалеку от берегов Южной Америки и Карибского моря сформировался тропический шторм «Мария». Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter центра предупреждения ураганов США.

Иван Айвазовский. Бушующее море

По данным специалистов, шторм движется на запад, преодолевая около 32 км каждый час. Ожидается, что шторм будет усиливаться и после 18 сентября достигнет силы урагана.

«Мария» затронет Подветренные острова в Карибском море, которые принадлежат Нидерландам и Венесуэле. Примерно к 20 сентября мощность урагана может вырасти до опасной, к этому моменту «Мария» доберется до Пуэрто-Рико и Виргинских Островов (принадлежат США, Великобритании и Пуэрто-Рико).

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября в Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Хосе», мощность которого возросла до ураганной, но потом снизилась. По данным на 14 сентября, скорость ветра «Хосе» составляла 112 км/ч, шторм двигался с юга на север вдоль восточного побережья США, не угрожая прибрежной территории.

Вместе с тем мексиканскому побережью угрожает ураган «Норма», который, по оценкам синоптиков, будет усиливаться. К 16 сентября сила ветра «Нормы» достигла 121 км/ч, ураган находится у западного побережья Мексики и движется на северо-запад, преодолевая 3 км в час.

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