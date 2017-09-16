Москва, 17 сентября, 2017, 02:22 — ИА Регнум. У Ирана нет практической необходимости использования сверхмощной бомбы. Заявление о создании «отца всех бомб» рассчитано на психологический эффект, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью RT.

Иранский флаг

Комментируя информацию о появлении у Тегерана 10-тонного снаряда, Коротченко пояснил, что иранским вооруженным силам нужны не сверхмощные бомбы, а высокоточное оружие. Будучи довольно компактным, оно способно решить все поставленные задачи в рамках той или иной операции.

«Я не вижу практической необходимости использования этого боеприпаса, поскольку у Ирана достаточно мощные вооружённые силы», — отметил эксперт.

По его словам, боеприпасы, подобные «отцу всех бомб», могут применяться для площадных целей, однако в случае Ирана целесообразность применения такой бомбы с практической точки зрения весьма сомнительна. Таким образом, речь идет о чисто психологическом эффекте, добавил Коротченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября стало известно о появлении у Тегерана 10-тонной бомбы собственного производства, мощность которой превосходит неядерное оружие США. Командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде заявил, что такие бомбы могут быть «запущены с самолётов Ильюшина» и нанести большие разрушения. Снаряд Хаджизаде назвал «отцом всех бомб».