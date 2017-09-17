Москва, 17 сентября, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Вернуться к положению Венской конвенции, в рамках которой был принят Монреальский протокол, «изучать вопрос», а не делать скоропалительных выводов о разрушении человечеством озонового слоя, призывает участник пресс-конференции «От Монреальского протокола к Монреальскому трибуналу», состоявшейся 15 сентября 2017 года в ИА REGNUM Владимир Сывороткин. Автор теории водородного разрушения озоносферы убедительно продемонстрировал, что не человек, а водородная дегазация Земли — истинная причина воздействия на озоновый слой. Он настаивает на несостоятельности так называемой техногенно-фреоновой гипотезы (ТФГ).

Атмосфера

«20 лет назад самые опасные разрушители — фреоны — выведены из оборота, то есть самый главный фактор с точки зрения Монреальского протокола убран, — отметил Сывороткин, — но обязательства, о которых они говорили, не выполнены. В 2005 году, как они говорили, будет стабилизация, а в середине этого века возвращение к показателям 70-х годов. Подчеркиваю, ошибка не в темпах изменения, а в общем тренде. Монреальский протокол не туда смотрел и не то видел. Процесс совсем не такой идет. Происходит нарастание разрушения озонового слоя. Самое сильное разрушение за всю историю наблюдений было в 2011 году, а еще более сильное в нынешнем январе-феврале. Вот что надо объяснять».

Главная «подлость Монреальского протокола», по словам участника пресс-конференции, что он не только разрушил промышленность, в частности, холодильную, но деморализовал науку. «Он сказал, что всё решено, и потому никто не занимается изучением истинных причин того, что происходит, почему идет нарастание разрушения озоносферы», — подчеркнул вулканолог Владимир Сывороткин.