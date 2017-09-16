Борисоглебск, Воронежская область, 17 сентября, 2017, 01:57 — ИА Регнум. Причиной крушения учебно-боевого самолета Як-130 в районе аэродрома «Борисоглебск» в Воронежской области мог стать отказ двигателя. Об этом сообщает Business FM.

Dmitry Zherdin Самолёт Як-130

Отмечается, что подробная картина ЧП будет восстановлена по итогам расследования. Пилоты самолета, успевшие катапультироваться, были обнаружены поисково-спасательной группой. От медицинской помощи они отказались.

На кадрах с места происшествия, опубликованных в социальных сетях, видно, что учебно-боевая машина при падении развалилась на части и полностью сгорела.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября самолет Як-130 рухнул на землю во время выполнения учебно-тренировочного полёта в районе аэродрома «Борисоглебск».

Обоим летчикам удалось катапультироваться, перед этим они увели самолет в сторону от близлежащих строений. После ЧП пилоты сразу вышли на связь с командованием. Расследованием причин ЧП занимается специальная комиссия.

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