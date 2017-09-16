Вашингтон, 17 сентября, 2017, 01:35 — ИА Регнум. Воздушный удар российской авиации пришелся по бойцам поддерживаемых США и их союзниками отрядов «Сирийских демократических сил» (СДС). Об этом говорится в сообщении, опубликованном штабом военной операции против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ), которую осуществляет возглавляемая США коалиция.

Mil.ru Российская авиация совершает боевой вылет

Отмечается, что 16 сентября, примерно в 12:30 по Гринвичу (15:30 мск), ВКС РФ нанесли удар по цели к востоку от реки Евфрат около сирийского Дейр-эз-Зора. В результате пострадали «силы партнеров коалиции».

Как утверждают в Пентагоне, российская сторона была поставлена в известность о том, что в этом районе находятся бойцы СДС и советники коалиции. Ранения получили несколько бойцов СДС, им была оказана медицинская помощь. Среди представителей коалиции пострадавших нет.

Генерал-лейтенант Пол Фанк (США), командующий коалиционными силами — участниками направленной против исламистов операции «Непоколебимая решимость», сообщил о круглосуточной работе канала связи между американскими и российскими военными, который предназначен для снижения конфликтного потенциала в небе над Сирией.

Атаку российской авиации на позиции СДС опроверг официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«Это невозможно. Зачем нам их бомбить?» — цитирует Конашенкова Agence France-Presse.

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