Москва, 17 сентября, 2017, 12:26 — ИА Регнум. «Озоновый слой не нуждается в защите», — заявил на пресс-конференции в ИА REGNUM 15 сентября 2017 года «От Монреальского протокола к Монреальскому трибуналу» заведующий отделом озонного мониторинга Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета РФ Григорий Крученицкий. Он подчеркнул, что «все изменения, которые мы наблюдаем с середины 70-х годов, когда начался шум из-за так называемого истощения озонового слоя, вызваны его естественной изменчивостью».

Атмосфера

В числе «естественных факторов» Г.М. Крученицкий назвал сезонные изменения и те, которые связаны с колебаниями орбиты Луны — цикл длиной в 18 лет. А тренд истощения озонового слоя Земли, который стал основой принятия Монреальского протокола 1987 года, специалист назвал «кажущимся».

Как известно, шум 30 лет назад поднялся в связи с «обнаружением» озоновой дыры в районе Антарктиды (озоновая дыра была открыта еще в 50-е годы). «Естественная изменчивость долговременных изменений, то есть тех, которые обусловлены приливными колебаниями с большими периодами, особенно велика именно в этой области», — отметил Григорий Крученицкий. Другими словами, в зависимости от времени года и движения Луны по орбите озоновый слой демонстрирует периодические изменения разной периодичности. Нисходящая фаза длительного колебания была объявлена Монреальским протоколом нисходящим трендом. Из многочисленных гипотетических объяснений нарастания разрушения озонового слоя была выбрана фреоновая гипотеза, не имевшая и так и не получившая за 30 лет подтверждения. По этой гипотезе, главными виновниками разрушения озона атмосферы объявлялись производимые промышленностью многочисленные фреоны, которые использовались как хладагенты для холодильников и кондиционеров, как пожаротушащие и вспенивающие вещества, как растворители и безопасные газы для аэрозольных баллончиков.

«Речь идет не о линейной убыли, а речь идет о колебаниях. Если эти колебания учесть, а потом посмотреть остатки от них, то мы увидим, что никакого тренда практически нет, тренд упал более чем в 200 раз и является статистически незначимым», — заявил Григорий Крученицкий, главный «ответственный за озон» в России.

«Антропогенного влияния на озоновый слой нет, а есть природная изменчивость. Следовательно, в основе Монреальского протокола лежит фикция, а не реальность», — главный вывод представителя Росгидромета РФ. — Антропогенно-фреоновая гипотеза на сегодняшний день должна считаться проверенной и не получившей подтверждения, и потому квалифицирована как домысел».