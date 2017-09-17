Санкт-Петербург, 17 сентября, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Финалы чемпионата и первенства России по суперкроссу — наиболее динамичной, скоростной и экстремальной разновидности мотокросса — проходят в Санкт-Петербурге 16 и 17 сентября.

Андрей Пронин ИА REGNUM 4-й заключительный этап Чемпионата и Первенства России по суперкроссу 2017 года

Андрей Пронин ИА REGNUM 4-й заключительный этап Чемпионата и Первенства России по суперкроссу 2017 года

В соревнованиях участвуют юноши от 13 до 18 лет. В зависимости от возраста и класса мотоциклов (85 см3, 125 см3, 250 см3) участники выступают в категориях «юноши», «юниоры», «мужчины».

Как отмечают организаторы гонок, в Санкт-Петербурге суперкросс проходит в седьмой раз. Предыдущие этапы соревнований состоялись в Боровичах под Новгородом, Туле и Каменске-Уральском.

В числе организаторов мероприятия — федерация Мотоциклетного спорта Санкт-Петербурга, городской комитет по физической культуре и спорту, школа мотокросса «Viktorov off road» и компания «Царм».

Кроме того, в рамках чемпионата проходят соревнования по мотокроссу «Кубок Федераций».