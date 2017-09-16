Одесса, Украина, 17 сентября, 2017, 00:34 — ИА Регнум. Участники митинга, проходящего возле здания городского совета Одессы, разбили палатки и подрались с правоохранителями. Ко входу в здание протестующие принесли шины, сообщает украинское издание «Думская».

Odesa.dsns.gov.ua На месте пожара в Одессе

Вечером 16 сентября участники митинга попытались штурмовать здание, однако полиция пресекла попытку, применив слезоточивый газ. Между полицейскими и протестующими произошла «жесткая драка».

Глава одесского управления Национальной полиции Украины генерал Дмитрий Головин пообещал родителям отдыхавших в лагере «Виктория» детей встречу с губернатором 17 сентября. Активисты согласились прийти на встречу, также они намерены побывать на совещании в мэрии, которое пройдет 18 сентября.

Несмотря на договоренности, участники митинга не разошлись. Напротив, они разбили палатки у здания мэрии. После того, как полицейские попытались убрать палатки, вновь произошла драка.

«Оппозиционеры установили палатки. Муниципалы попробовали их убрать. Вспыхнула драка», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, на митинг возле здания городского совета Одессы собрались родители детей, отдыхавших в лагере «Виктория», где произошел крупный пожар. Собравшиеся потребовали, чтобы к ним вышли мэр города Геннадий Труханов и его заместитель Зинаида Цвиринько. Акция протеста собрала около 200 человек.

Пожар в спортивно-оздоровительном лагере «Виктория» случился 15 сентября: вспыхнула двухэтажная деревянная постройка. По последним данным, в результате погибли трое детей.

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