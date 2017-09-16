Монако, 16 сентября, 2017, 22:59 — ИА Регнум. Футболисты «Монако» переиграли «Страсбур» в домашнем матче шестого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая 16 сентября на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась со сетом 3:0.

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Героем встречи стал нападающий хозяев поля Радамель Фалькао, оформивший дубль.

После шестого тура в чемпионате Франции «Монако» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. Клуб «Страсбург», набравший 4 балла, находится на девятнадцатой позиции.

Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур

«Монако» (Монако) — «Страсбург» (Страсбург) — 3:0.

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