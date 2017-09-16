Москва, 16 сентября, 2017, 22:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном урегулирование конфликта в Сирии. Об этом сообщается на странице МИД РФ в соцсети Facebook.

Mid.ru Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон

«Обсуждалась текущая ситуация по сирийскому урегулированию, включая задачи антитеррористической борьбы «на земле», реализации решений Международной встречи по Сирии в Астане 14−15 сентября с.г. и подготовки к очередному раунду политического процесса в Женеве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор дипломатов состоялся 16 сентября по «американской инициативе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участники переговоров в Астане договорились о создании в Сирии зон деэскалации вооруженного конфликта.

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