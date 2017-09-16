Лондон, 16 сентября, 2017, 22:18 — ИА Регнум. Футболисты «Тоттенхэм Хотспур» не смогли переиграть «Суонси Сити» в домашнем матче пятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 16 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась со счетом 0:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

По ходу игры футболисты клубов создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

После пятого тура в чемпионате Англии лондонский «Тоттенхэм» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 8 очков. Клуб «Суонси», набравший 5 баллов, находится на четырнадцатой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 5-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — «Суонси Сити» (Суонси) — 0:0.

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