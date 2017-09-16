Москва, 16 сентября, 2017, 21:49 — ИА Регнум. Поэтесса Юнна Мориц госпитализирована с переломом шейки бедра в Москве. Об этом писательница сама сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

Dmitry Rozhkov Юнна Мориц

«Я прошу всех моих друзей здесь и сейчас быть мысленно со мной, потому что я сломала шейку бедра, — пишет она. — Испытываю боль и жду операцию в понедельник (18 сентября) в клинике Склифосовского».

Поэтесса сопроводила сообщение в соцсети стихотворением, которое начинается со слов «Держи удар».