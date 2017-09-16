Париж, 16 сентября, 2017, 21:33 — ИА Регнум. Марк Галеотти, эксперт по российским вооружениям из пражского Института международных отношений в интервью французскому изданию Libération выражает мнение, что «быть или казаться» для российской военной машины — не одно и то же.

Mil.ru На учениях

«К стартующим учениям «Запад 2017» можно о нужно подходить с этой меркой. Несмотря на непрекращающиеся разговоры о «российской военной угрозе, растущей агрессивности Москвы и скрываемых ею намерениях использовать маневры для нападения на соседние страны и захвата их территорий», предстоящие учения менее массовы, чем аналогичные четыре года назад. Да и имеют менее выраженный наступательнй характер. Наоборот, нынешние маневры должны начаться с проникновения «вражеских» диверсионных групп на территорию России и Белоруссии, а уж тогда военные двух этих государств прибегнут к отражению посягательств на их суверенитет и вынуждены будут отвечать не только активно, но и агрессивно», — отмечает специалист.

По мнению эксперта, Россия использует учения для оказания политического давления на соседние страны (Швецию и Финляндию), регулярно сообщающие о своих намерениях вступить в НАТО.

«Такой демонстрацией военных мускулов Москва в очередной раз намекает, что этого делать не нужно. Кремль прекрасно понимает, что войну с НАТО ему не выиграть, но и в НАТО должны понять, что альянсу добиться победы тоже не удастся. То есть, «Запад 2017» — это не более чем попытка Путина заставить Запад пойти на переговоры с Москвой. Кроме того, все эти парады, демонстрационные полеты и удары крылатыми ракетами точно в цель с расстояния в сотни километров — хороший стимул для подъема патриотических чувств и ощущения гордости за свою родину», — резюмирует военный аналитик.