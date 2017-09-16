Одесса, Украина, 16 сентября, 2017, 21:24 — ИА Регнум. Родители отдыхавших в лагере «Виктория» в Одессе, где произошел крупный пожар, собрались на митинг возле здания городского совета. Об этом сообщает в субботу, 16 сентября, местное издание «Думская».

Odesa.dsns.gov.ua На месте пожара в Одессе

"Люди требуют прибытия мэра Труханова (Геннадий Труханов) и его зама Зинаиды Цвиринько, — пишет издание. — Всего в митинге участвует около 200 человек».

Отмечается, что часть из протестующих принесла с собой автомобильные шины, некоторые попытались выбить двери здания. Сотрудники правоохранительных органов применили газ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 сентября 2017 г. в Киевском районе Одессы произошел крупный пожар в детском спортивно-оздоровительном лагере «Виктория».

По последним данным, в результате инцидента погибли трое детей. Трагедия произошла в двухэтажной деревянной постройке.

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