Вашингтон, 16 сентября, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Даже если Москва выполнит минские соглашения, санкции против Российской Федерации из-за Крыма останутся. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил специальный представитель Госдепа США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер.

Дядя Сэм

«Санкции против России двух типов: те, которые введены из-за отсутствия выполнения минских договоренностей, и другие, которые введены из-за аннексии Крыма, — заявил представитель Госдепа США. — Даже если Россия выполнит это (минские соглашения) (…), не важно, через какой именно созданный нами механизм. Санкции, введенные из-за Крыма, остаются».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции против России были введены в 2014 году на фоне воссоединения Крыма с РФ и гражданской войны на Украине. Сначала под ограничения, объявленные ЕС и США, попали отдельные физические лица и компании, в дальнейшем санкции расширились на целые секторы российской экономики.

Ответной мерой Москвы стало введение эмбарго на ввоз продовольствия из стран, поддержавших санкции против РФ.