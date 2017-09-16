Москва, 16 сентября, 2017, 20:52 — ИА Регнум. 16 сентября между командами «Анжи» и «Краснодар» был разыгран матч 10-го тура РФПЛ. Матч завершлися крупной победой гостей со счетом 4:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Атака

На 39-й минуте российский скоростной форвард Федор Смолов открыл счет ударом по пустым воротам после обыгрыша вратаря — 0:1.

На 55-й минуте шведский оттянутый форврад Виктор Клаессон удвоил преимущетсво гостей, замкнув прострел Романа Шишкина — 0:2.

Через 12 минут бразильский вингер Вандерсон Масиэл довел счет до разгромного — 0:3.

На 71-й минуте Масиэл оформил дубль — 0:4. Ассистентом отметился Сергей Петров.

Через 6 минут российский крайний защитник Владимир Полуяхтов сократил отрыв в счете после скидки Армаша — 1:4.

В следующей же атаке «быков» Торнике Окриашвили восстановил отрыв в счете — 1:5.

Статистика матча («Анжи"/"Краснодар»)

Удары 6/20

Удары в створ 3/10

Владение 43%/57%

Фолы 12/15

На данный момент «Краснодар» идет на второй строчке с 21-м очком. «Анжи» опустились на 14-ю позицию с 7-ю очками.

Составы на матч:

«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Армаш, Самарджич, Данченко, Тетрашвили, Хубулов, Базелюк, Афонин, Маркелов, Прудников.

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Шишкин, Петров, Газинский, Перейра, Каборе, Смолов, Подберезкин, Клаессон.

Главный арбитр матча: Евгений Турбин.

Предупреждения: Маркелов — 88.

Голы: Смолов 39 — 0:1, Клаессон 55 — 0:2, Масиэл 67 — 0:3, Масиэл 71 — 0:4, Полуяхтов 77 — 1:4, Окриашвили 79 — 1:5.