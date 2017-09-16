«Краснодар» забил пять мячей в ворота «Анжи»
Москва, 16 сентября, 2017, 20:52 — ИА Регнум. 16 сентября между командами «Анжи» и «Краснодар» был разыгран матч 10-го тура РФПЛ. Матч завершлися крупной победой гостей со счетом 4:1.
На 39-й минуте российский скоростной форвард Федор Смолов открыл счет ударом по пустым воротам после обыгрыша вратаря — 0:1.
На 55-й минуте шведский оттянутый форврад Виктор Клаессон удвоил преимущетсво гостей, замкнув прострел Романа Шишкина — 0:2.
Через 12 минут бразильский вингер Вандерсон Масиэл довел счет до разгромного — 0:3.
На 71-й минуте Масиэл оформил дубль — 0:4. Ассистентом отметился Сергей Петров.
Через 6 минут российский крайний защитник Владимир Полуяхтов сократил отрыв в счете после скидки Армаша — 1:4.
В следующей же атаке «быков» Торнике Окриашвили восстановил отрыв в счете — 1:5.
Статистика матча («Анжи"/"Краснодар»)
Удары 6/20
Удары в створ 3/10
Владение 43%/57%
Фолы 12/15
На данный момент «Краснодар» идет на второй строчке с 21-м очком. «Анжи» опустились на 14-ю позицию с 7-ю очками.
Составы на матч:
«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Армаш, Самарджич, Данченко, Тетрашвили, Хубулов, Базелюк, Афонин, Маркелов, Прудников.
«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Шишкин, Петров, Газинский, Перейра, Каборе, Смолов, Подберезкин, Клаессон.
Главный арбитр матча: Евгений Турбин.
Предупреждения: Маркелов — 88.
Голы: Смолов 39 — 0:1, Клаессон 55 — 0:2, Масиэл 67 — 0:3, Масиэл 71 — 0:4, Полуяхтов 77 — 1:4, Окриашвили 79 — 1:5.