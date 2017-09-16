Братислава, 16 сентября, 2017, 20:41 — ИА Регнум. На западе Словакии потерпел крушение одномоторный самолет Zlín Z-37 Čmelák. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил представитель службы «скорой помощи» республики Йозеф Минар.

Ondrej Kolar Самолёт Zlín Z-37 Čmelák

Инцидент произошел в субботу, 16 сентября, во время показательных выступлений на аэродроме в городе Прьевидза. По последним данным, в результате ЧП погиб один человек, еще двое получили тяжелые ранения.

«На аэродроме в Прьевидзе упал одномоторный самолет сельскохозяйственной авиации Zlín Z-37 Čmelák, — сказал Минар. — В результате аварии один из находившихся на борту самолета людей погиб, двое тяжело ранены».

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока неизвестны.