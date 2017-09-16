Обнинск, Калужская область, 16 сентября, 2017, 20:54 — ИА Регнум. Радиоэлектронная промышленность, самолётостроение, судостроение и ряд других отраслей — такова сфера применения ситалловых подложек для изготовления пленочных интегральных микросхем, созданных Государственным научным центром РФ Обнинским научно-производственным предприятием «Технология» имени им. А. Г. Ромашина Калужской области. Работы были проведены в рамках государственной программы по импортозамещению, сообщает 16 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Новая продукция

Несмотря на востребованность, в России производство данной продукции ранее отсутствовало. В рамках госпрограммы на ОНПП «Технология» было налажено изготовление подложек с использованием новейшего современного оборудования, что позволило выпустить образцы с высокой степенью чистоты рабочей поверхности (Rz-0,024) при сохранении диэлектрических показателей. Первая опытная партия уже проходит испытания, а в 2018 году предприятие готово приступить к серийному выпуску подложек в объёме до 100 тысяч штук в год.

В числе других инновационных разработок предприятия — авиационное остекление сложной геометрии из монолитного оптического поликарбоната отечественного производства, обладающее повышенными ударопрочностью и абразивостойкостью. Ударная вязкость материала в 100 раз превышает ударную вязкость обычного силикатного стекла и почти в 10 раз — ударную вязкость органического стекла, также оно в два раза легче и в 200 раз прочнее обычного. Сочетание прочности и малого веса предопределяет широкое применение изделий из данного материала не только в самолетостроении, но и в других отраслях.

Не менее перспективна такая разработка «Технологии» как керамические держатели для печей, обладающие лучшими по сравнению с аналогами зарубежного производства характеристиками. Данная разработка сможет в будущем покрыть спрос на внутреннем рынке. Держатели изготовлены из материала на основе нитрида кремния. Они могут использоваться при температуре до 1500 градусов, в отличие от зарубежных аналогов, выдерживающих максимальную температуру до 1300 градусов, кроме того они не деформируются при длительной эксплуатации.

«Наше предприятие за несколько лет освоило выпуск более 10 видов импортозамещающей продукции. Это позволило не только выполнить задачи, поставленные государством, но и наработать новые компетенции, а также обеспечить потребности отечественных предприятий», — заявил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Напомним, в планах 2017 года у Обнинского НПП «Технология» довести выручку от продукции гражданского назначения до 1,4 млрд рублей, что составит более 20% в общем объёме доходов предприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года доля выручки Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина от реализации гражданской продукции составила порядка 24,5% всех доходов. Это лучший показатель среди 22 предприятий оборонно-промышленного комплекса калужского региона.