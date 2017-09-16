Вашингтон, 16 сентября, 2017, 20:25 — ИА Регнум. «Нормандский формат» (Германия, Франция, Украина и РФ) уже выполнил свою функцию, поэтому США не нужно к нему присоединяться. Об этом специальный представитель Госдепа США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер заявил в эксклюзивном комментарии «112 Украина».

Ліонкінг Разрушенный в ходе боевых действий дом в Лисичанске

«Я контактирую с РФ, Германией, Францией и Украиной в этом вопросе, я знаю, что они разговаривают, пытаются построить диалог, мы координируем в этих вопросах, — говорит Волкер. — Я не думаю, что США будут присоединяться к этому формату».

При этом специальный представитель Госдепа США добавил, что Вашингтон выступает за диалог между РФ и Украиной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили ВСУ против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.