Калуга, 16 сентября, 2017, 20:12 — ИА Регнум. 16 сентября на мемориале «Безымянная высота» у деревни Рубеженка в Куйбышевском районе состоялись торжества, посвященные 74-й годовщине освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.

Пресс-служба правительства Калужской области Выступление губернатора Калужской области Анатолия Артамонова

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в мероприятии приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, руководители органов власти, делегации из городов и районов области, ветераны войны, архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан, представители Русской православной церкви, общественных организаций, молодежь.

Участники церемонии возложили цветы к Огню Вечной Славы и почтили память павших в боях за свободу и независимость нашей Родины Минутой молчания. Была совершена лития по усопшим.

Выступая на митинге, губернатор области Анатолий Артамонов напомнил собравшимся о героических страницах истории нашего региона. В годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов на калужской земле разворачивались кровопролитные сражения на подступах к Москве. Бои шли 716 дней. Здесь погибли более 250 тысяч бойцоы и командиров Красной Армии. На фронт было призвано более 175 тысяч калужан, из них 80 тысяч погибли, 56 тысяч пропало без вести. Более 200 уроженцев Калужской области стали Героями Советского Союза. «Эти жертвы — назидание нам сегодня, в наше неспокойное время. Только те, кто не испытал этого лихолетья, могут играть оружием и безответственно относиться к мирному существованию и завоеваниям, которые были достигнуты ценой Победы, главный вклад в которую внес многонациональный советский народ», — отметил губернатор. Он выразил особые слова благодарности ветеранам войны за их беспримерный подвиг: «Стоя на этой священной земле, мы должны вспомнить каждого — и ветеранов войны, и ветеранов труда. Всех, кто внес свой вклад в достижение великой Победы. Погибшим — вечная слава. Живущим — низкий поклон».

Завершился митинг марш-парадом воинов 106-й гвардейской военно-воздушной дивизии и показательными выступлениями представителей воздушно-десантных войск, а затем — воспитанников областной спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту.

Здесь же состоялось открытие выставки «Огненная Варшавка». Под таким названием в регионе несколько лет действует туристический маршрут, включающий посещение мемориалов и музеев, рассказывающих о тяжёлой дороге к Великой Победе. Теперь на Безымянной высоте будет работать одноименная экспозиция под открытым небом.

Напомним: в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов на калужской земле разворачивались кровопролитные сражения на подступах к Москве.

Безымянная высота 224,1 стала последним оплотом фашистов на нынешней территории Куйбышевского района Калужской области. В ходе Смоленской наступательной операции советских войск осенью 1943 года данная высота была серьезно укреплена и преграждала путь нашим войскам к реке Десна и городу Рославль.

13 сентября 1943 года 18 добровольцам, воинам-сибирякам под командованием младшего лейтенанта Е.И. Порошина, удалось прорваться через вражеские позиции и захватить важную в тактическом отношении высоту.

Фашистское командование бросило против них одновременно несколько пехотных подразделений, в общей сложности около 300 человек. Сибиряки сражались самоотверженно и уничтожили свыше ста гитлеровцев. Но и сами пали смертью храбрых и похоронены на Безымянной высоте у развилки дорог. В живых остались только двое — Константин Власов и Герасим Лапин.

Бессмертному подвигу сибиряков посвящена песня композитора В.Е. Баснера на слова поэта М.Л. Матусовского «На безымянной высоте». Название этой песни определило и название музейного комплекса, открывшегося здесь 9 мая 1980 года.