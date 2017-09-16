Москва, 16 сентября, 2017, 19:57 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что художественному руководителю МХТ имени Чехова Олегу Табакову стало плохо перед выступлением в театре-студии «Табакерка» в Москве, не соответствует действительности. Об этом сообщил сам народный артист СССР радиостанции «Говорит Москва».

Ggri Олег Табаков

По его словам, он «живой и работающий».

«Все нормально», — говорит Табаков.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что 15 сентября художественному руководителю МХТ имени Чехова Олегу Табакову стало плохо перед спектаклем «Чайка».

По этой информации, 82-летнему артисту вызвали скорую помощь, и врачи предложили отменить представление. Однако народный артист СССР якобы отказался и потребовал укол обезболивающего.