Луценко: Саакашвили не будет арестован
Киев, 16 сентября, 2017, 19:35 — ИА Регнум. Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили, который недавно прорвался через польско-украинскую границу, не будет арестован в связи с инцидентом на ПП «Шегини». Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время форума «Ялтинская европейская стратегия».
«Я как генеральный прокурор четко вам говорю: Саакашвили не будет арестован по этому делу, — сказал Луценко. — Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока у него есть удостоверение на постоянное проживание или другие документы, которые он подал».
При этом генеральный прокурор Украины добавил, что те, кто переправлял Саакашвили через границу, будут иметь «проблемы с уголовным делом».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2017 г. бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прорвался через польско-украинскую границу вместе со сторонниками. В отношении организаторов незаконного перехода границы было возбуждено уголовное дело.
Протокол об административном нарушении пограничники вручили экс-главе Одесской области, остановившемуся в отеле Львова.
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