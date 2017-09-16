Киев, 16 сентября, 2017, 19:35 — ИА Регнум. Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили, который недавно прорвался через польско-украинскую границу, не будет арестован в связи с инцидентом на ПП «Шегини». Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время форума «Ялтинская европейская стратегия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Я как генеральный прокурор четко вам говорю: Саакашвили не будет арестован по этому делу, — сказал Луценко. — Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока у него есть удостоверение на постоянное проживание или другие документы, которые он подал».

При этом генеральный прокурор Украины добавил, что те, кто переправлял Саакашвили через границу, будут иметь «проблемы с уголовным делом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2017 г. бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прорвался через польско-украинскую границу вместе со сторонниками. В отношении организаторов незаконного перехода границы было возбуждено уголовное дело.

Протокол об административном нарушении пограничники вручили экс-главе Одесской области, остановившемуся в отеле Львова.

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