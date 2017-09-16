Санкт-Петербург, 16 сентября, 2017, 19:34 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования уголовного дела о гибели школьника младших классов в Ленинградской области прошлой зимой. Ребенок получил смертельные травмы, скатившись с горки, под которой была натянута металлическая цепь. Виновные в смерти мальчика до сих пор не привлечены к уголовной ответственности.

Детская горка

Как сообщила 16 сентября официальный представитель СКР Светлана Петренко, глава СКР обратил внимание на публикацию в интернете о неоправданной волоките в расследовании этой трагедии.

«Председатель Следственного комитета поручил Центральному аппарату СК России немедленно затребовать и изучить материалы расследования», — отметила Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля 2017 года в городе Всеволожск Ленинградской области 8-летний мальчик вместе с отцом гулял возле одной из школ, взяв с собой «ледянку» для катания с находящейся рядом горки.

При спуске с горки на скорости ребенок головой зацепился за натянутую кем-то цепь и получил повреждения, как оказалось, не совместимые с жизнью. Несмотря на медицинскую помощь, впавший в кому ребенок через несколько дней скончался в больнице.

Органами СКР по Ленобласти было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Это преступление (без отягчающих обстоятельств) наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Однако до сих пор следствием официально не установлено лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности за случившееся. Вместо этого, по данным СМИ, следователи якобы требуют от адвоката семьи погибшего ребенка прекратить попытки ускорить расследование и угрожают привлечь к ответственности отца мальчика.

Отец мальчика непосредственный момент трагедии не видел, в связи с чем следствие разыскивало очевидцев случившегося.

«По словам потерпевших, виновник трагедии хорошо известен, но по необъяснимым причинам дело спускают на тормозах <…> в июле следователь Наталья Фоминская угрожала адвокатам семьи погибшего мальчика возбуждением уголовного дела. Якобы, если правозащитники не прекратят свою работу, то к ответственности привлекут отца погибшего мальчика», — сообщает «5 канал».

Теперь процесс расследования этого уголовного дела будет изучен в центральном аппарате Следственного комитета РФ.

«Александр Бастрыкин поручил истребовать материалы, в максимально сжатые сроки изучить и доложить ему о результатах проверки. Если в действиях (бездействии) коллег из Ленинградской области будут выявлены нарушения, им будет дана принципиальная правовая оценка в строгом соответствии с действующим законодательством», — заявила официальный представитель СКР.