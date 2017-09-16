Калуга, 16 сентября, 2017, 19:18 — ИА Регнум. Сегодня, 16 сентября в ходе рабочей поездки в Куйбышевский район Калужской области губернатор Анатолий Артамонов посетил строящийся животноводческий комплекс «Мясная ферма «Фроловка».

Пресс-служба правительства Калужской области На объекте будущего животноводческого комплекса

Строительство ведет Брянская мясная компания Агрохолдинга «Мираторг». На площади 8 тысяч гектаров разместятся животноводческие площадки для содержания крупного рогатого скота, а также пастбища и земельные угодья для выращивания кормов. В проект уже инвестировано более 212 миллионов рублей.

В октябре 2017 года ферму планируется сдать в эксплуатацию и завезти для содержания от 5 до 10 тысяч голов коров абердин-ангусской породы. Комплекс будет оснащен современным оборудованием, создано 50 рабочих мест.

Положительно оценив ход строительства, Анатолий Артамонов отметил перспективность сотрудничества калужского региона с компанией «Мираторг» и выразил надежду на то, что к уже четырем действующим и семи строящимся в области животноводческим комплексам этого агрохолдинга добавятся новые.

Реализация подобных проектов способствует исполнению указов президента Российской Федерации Владимира Путина в части обеспечения продовольственной безопасности и развития импортозамещения в сельхозпроизводстве.