Донецк, 16 сентября, 2017, 19:08 — ИА Регнум. Всю неделю цены в Донецке оставались стабильными. Особенно это касалось хлеба, молока, мяса. Овощи и фрукты испытывали небольшое сезонное колебание.

На заправке

На рынке, во дворах появились продавцы картофелем. В основном, он либо местный, либо привезен из Российской Федерации. Цена на него на этой неделе начиналась от 14−16 рублей за килограмм. Продают в сетках примерно по 10 килограммов. Есть небольшие очереди. Но в овощных магазинах цена на картофель все равно держится в районе 20 рублей.

На прилавках не было дефицита овощей, большой выбор помидоров, средняя цена на них — 40 рублей, но можно было найти и дешевле. Баклажаны — от 30 рублей, примерно по этой же цене можно было купить и кабачки. Не повысились в цене парниковые огурцы, цена на них остается на уровне 44 рублей. Это связано с тем, что в ДНР довольно неплохо развито тепличное хозяйство. А на зиму люди уже успели законсервировать овощи.

По — прежнему много бахчевых. Арбузы от 6 — 8 рублей за килограмм, дыни — от 35 рублей. Виноград на рынках стихийной торговли можно купить, начиная от 40 рублей за килограмм. За прошедшую неделю он немного подешевел, но есть и элитные сорта по 90 и более рублей за кило.

Приведем несколько примеров стоимости овощей и фруктов (за килограмм), без которых сентябрьский стол был бы не полным. Сливы — от 23 — 26 рублей, яблоки от 40 — 50 рублей, капуста — 10 — 13 рублей, лук — 18 рублей, морковь — 27 — 28 рублей. Сладкий перец — 35 — 40 рублей, чеснок — от 127 рублей, но мелкий — менее 100 гривен.

В той же ценовой категории остались крупы.

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В городе появился дешевый тростниковый сахар по цене 32 рубля.

В магазинах большой выбор колбасных изделий, но уходят, в первую очередь, те, что дешевле и отечественного производства. Нужно сказать, что среди донецких, переживших войну есть такое чувство — поддержать отечественного производителя, даже если рядом импортный товар лучше и немного отличается в цене.

Вот несколько примеров цен на товары местного производства: куриный фарш — от 135 рублей, курица — от 106 рублей, домашняя колбаса — 365 рублей, вареная молочная колбаса — 285 рублей, охотничьи сосиски — 454 рубля, подсолнечное масло — от 63 рублей. Майонез — от 12 до 23 рублей за 180 грамм (цена зависит от жирности).

К сожалению, в городе не наблюдается, как это было до войны, торговли живой рыбой. Населению приходится довольствоваться мороженой. Доступными по-прежнему являются такие рыбы, как толстолобик (97 рублей), сайра — от 170 рублей, путассу (от 55 рублей мелкая и 79 рублей вполне приемлемая), скумбрия — 275 рублей. Селедка — от 110 рублей и выше. Много вяленой и копченой кильки и тюльки — от 65 рублей за килограмм, вяленой воблы (250 и выше рублей).

Коль речь зашла о рыбе, уместно сказать, что в Донецке возобновлено производство пива. Цена вполне себе доступная — 75 рублей за двухлитровую бутылку свежего «Жигулевского». Выбор пива в Донецке, как никогда, великолепен. Тут и российское, и белорусское. Названия «Приятель», «Ледокол», «Криница», «Медведь» говорят сами за себя. В ДНР, к слову сказать, производят вполне сносную водку по цене от 90 и выше рублей за поллитровую бутылку.

Тем не менее большей популярностью пользуется водка с говорящим названием «Путинка» (238 рублей за бутылку 0,7). Однако в продаже встречаются вина и коньяки украинской марки «Коблево». Но много краснодарских и крымских вин.

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Стабильная, но, как считают автомобилисты, высокая цена на бензин. Стоимость бензина марки А-95 зафиксировалась на уровне 44 рублей за литр, А-92 — 43 рубля, дизельного топлива — 41 рубль за литр. Это немного выше, чем в РФ, хотя зарплаты в ДНР в два-три раза ниже.

На Украине за литр бензина А-95 надо отдать 25 грн, в пересчете это 55 руб, литр марки А-92 в пересчете на рубли стоит 54 руб.

Курсы валют, установленные Центральным республиканским банком на 15 сентября таковы. Доллар: покупка — 57 рублей, продажа — 59 рублей, евро: покупка — 62 рубля, продажа — 70 рублей. Гривна: 2,13 рубля и 2,28 рубля соответственно.