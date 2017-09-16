Иваново, 16 сентября, 2017, 19:02 — ИА Регнум. Два человека погибли, ещё четверо госпитализированы в результате пожара в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Пучеже Ивановской области. Пожар произошел около 23:00 15 сентября. Причины пожара выясняют специалисты.

Пожар

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило около 22:55 — возгорание возникло на третьем этаже третьего корпуса. Буквально за 10 минут пожарным удалось ликвидировать возгорание. Огонь повредил внутреннюю часть помещения на площади 20 кв. м.

Погибли двое мужчин 1952 и 1960 года рождения — оба жили в учреждении. Как уточнили в пресс-службе облправительства, один из них погиб на месте, другой позже скончался в больнице. Ещё четверо мужчин с признаками отравления продуктами горения были госпитализированы.

Региональное Следственное управление СКР по региону по факту гибели людей возбудило уголовное дело — по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В СКР говорят, что рассматривают все версии, однако приоритетной считается версия о неосторожном обращении с огнем. Причины возникновения пожара назовут специалисты по итогам проведения ряда экспертиз.

В рамках расследования уголовного дела следователи проверят своевременность проведения эвакуационных мероприятий, а также соответствие уровня обеспечения противопожарной безопасности в учреждении установленным нормам.

Свою проверку начала и прокуратура.

Глава региона Павел Коньков взял ситуацию на личный контроль. Он поручил оперативно ликвидировать последствия пожара, а также провести тщательное расследование причин. Работоспособность учреждения, по поручению главы региона, восстановят в кратчайшие сроки.

По словам заместителя председателя областного правительства, руководителя комплекса социальной сферы Ирины Эрмиш, при пожаре в интернате сработали все системы оповещения, была оперативно проведена эвакуация — а всего в интернате проживают 524 человека, вовремя прибыли спасатели.

Огонь не затронул жилую часть здания, а потому после ликвидации пожара люди вернулись в свои комнаты.

«Повреждена только рекреационная часть в одном крыле. В отделении временного пребывания в том же населенном пункте мы расселили 26 человек, пока идут восстановительные работы в помещениях, которые непосредственно примыкают к месту пожара», — сказала Эрмиш.

В правительстве региона подчеркнули, что системами оповещения оборудованы все учреждения социальной защиты населения в Ивановской области, а сотрудники регулярно участвуют в тренировках на случай ЧП.

Пожары в социальных учреждениях в России — далеко не редкость. Так, в октябре 2016 года крупный пожар в доме для престарелых, тогда пострадали два человека — один позже скончался в больнице. В декабре 2015 года пожар в психоневрологическом интернате под Воронежем унес жизни 23 человек, 24 пострадали. В 2013 году при пожаре в деревянном корпусе психиатрической больницы № 4 в поселке Раменский Дмитровского района Московской области погибли 38 человек, спастись смогли только медсестра и двое пациентов.