Одесса, Украина, 16 сентября, 2017, 18:55 — ИА Регнум. В Одесской области Украины в связи с гибелью детей в лагере «Виктория» объявлен траур. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.

Odesa.dsns.gov.ua На месте пожара

«Трагедия. От гнева и сожаления не хватает слов, — написал Степанов. — В Одесской области траур».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в Киевском районе Одессы в детском спортивно-оздоровительном лагере «Виктория» произошел пожар.

По последним данным, в результате ЧП погибли трое детей. Трагедия произошла в двухэтажной деревянной постройке, расположенной на улице Дача Ковалевского.

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