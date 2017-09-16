Лондон, 16 сентября, 2017, 18:53 — ИА Регнум. 16 сентрября на стадионе «Энфилд» был разыгран матч 5-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Бернли». Матч завершился со счетом 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 27-й минуте Скотт Арфилд открыл счет — 0:1. Ассистом отметился Робби Брэдли.

Через 3 минуты вингер сборной Египта Мохаммед Салах сравнял счет после проникающей передачи Эмре Джана — 1:1.

Статистика матча («Ливерпуль"/"Бернли»)

Удары 26/5

Удары в створ 10/4

Владение 71%/29%

Фолы 7/9

На данный момент «Ливерпуль» идет на 8-м месте с 8-ю очками «Бернли» идет строчкой выше с теми же 8-ю очками.

Составы на матч:

«Ливерпуль»: Миньоле, Клаван, Робертсон, Матип, Александер-Арнольд, Милнер, Коутиньо, Джан, Фирмино, Салах, Старридж.

«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд, Корк, Брэди, Дефур, Гудмундссон, Арфилд, Вуд.

Главный арбитр матча: Роджер Ист.

Предупреждения: Поуп — 55, Корк — 90+2, Джан — 90+2.

Голы: Арфилд 27 — 0:1, Салах 30 — 1:1.