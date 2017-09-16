«Ливерпуль» не смог одолеть «Бернли»
Лондон, 16 сентября, 2017, 18:53 — ИА Регнум. 16 сентрября на стадионе «Энфилд» был разыгран матч 5-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Бернли». Матч завершился со счетом 1:1.
На 27-й минуте Скотт Арфилд открыл счет — 0:1. Ассистом отметился Робби Брэдли.
Через 3 минуты вингер сборной Египта Мохаммед Салах сравнял счет после проникающей передачи Эмре Джана — 1:1.
Статистика матча («Ливерпуль"/"Бернли»)
Удары 26/5
Удары в створ 10/4
Владение 71%/29%
Фолы 7/9
На данный момент «Ливерпуль» идет на 8-м месте с 8-ю очками «Бернли» идет строчкой выше с теми же 8-ю очками.
Составы на матч:
«Ливерпуль»: Миньоле, Клаван, Робертсон, Матип, Александер-Арнольд, Милнер, Коутиньо, Джан, Фирмино, Салах, Старридж.
«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд, Корк, Брэди, Дефур, Гудмундссон, Арфилд, Вуд.
Главный арбитр матча: Роджер Ист.
Предупреждения: Поуп — 55, Корк — 90+2, Джан — 90+2.
Голы: Арфилд 27 — 0:1, Салах 30 — 1:1.