Лондон, 16 сентября, 2017, 18:51 — ИА Регнум. 16 сентября был разыгран матч 5-го тура АПЛ между командами «Уотфорд» и «МС». Матч завершился победой гостей со счетом 6:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 27-й минуте скоростной форвард сборной Аргентины открыл счет ударом головы после навеса Кевина де Брёйне — 0:1.

Через 4 минуты Агуэро оформил дубль — 0:2. В этот раз ассистировал Давид Силва.

На 37-й минуте талантливый форвард Габриэл Жезус довел счет до разгромного — 0:3.

На экваторе второго тайма аргентинский защитник Николас Отаменди довершил разгром после розыгрыша углового — 0:4.

На 81-й минуте Агуэро оформил хэт-трик после великолепного сольного прохода — 0:5.

На 89-й минуте вингер Рахим Стерлинг забил шестой мяч «горожан» ударом с пенальти — 0:6.

Статистика матча («Уотфорд"/"МС»)

Удары 6/22

Удары в створ 1/9

Владение 35%/65%

Фолы 8/5

На данный момент «Манчестер Сити» идет на первом месте с 13-ю очками. «Уотфорд» опустился на 8-ю позицию с 8-ю очками.

Составы на матч:

«Уотфорд»: Гомес, Янмат, Мариаппа, Олебас, Кабаселе, Клеверли, Ричарлисон, Дукуре, Чалоба, Каррильо, Грэй.

«МС»: Мораес, Уокер, Стоунс, Менди, Отаменди, Стерлинг, де Брёйне, Сильва, Фернандиньо, Ануэро, Жезус.

Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.

Предупреждения: Олебас — 29, Дукуре — 40.

Голы: Агуэро 27 — 0:1, Агуэро 31 — 0:2, Жезус 37 — 0:3, Отаменди 63 — 0:4, Агуэро 81 — 0:5, Стерлинг (пен) — 0:6.