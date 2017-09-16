Каракас, 16 сентября, 2017, 18:31 — ИА Регнум. Венесуэла начала использовать для определения цен на нефть китайские юани вместо долларов США. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на сообщение Министерства нефтяной промышленности Венесуэлы.

Китайские юани

«Этот формат стал результатом объявленной 7 сентября президентом (глава Венесуэлы Николас Мадуро) стратегии по освобождению страны от тирании доллара», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что по итогам текущей недели торги венесуэльской нефтью закрылись на уровне 306,26 юаня ($46,76) за баррель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2017 г. президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления в Конституционной ассамблее заявил, что Каракас намерен создать новую международную платежную систему и создать альтернативу доллару в качестве мировой валюты.

При этом глава Венесуэлы подчеркнул, что валютная корзина будет создаваться из валют, среди которых российский рубль, юань, индийская рупия и евро.

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