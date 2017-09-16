«Бавария» разгромила «Майнц»
Берлин, 16 сентября, 2017, 18:22 — ИА Регнум. 16 сентрября на стадионе «Альянц-Арена» был разыгран матч 4-го тура Бундеслиги между командами «Бавария» и «Майнц». Матч завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев.
На 11-й минуте матча Томас Мюллер открыл счет после ассиста Джошуа Киммиха — 1:0.
Через 12 минут лидер сборной Голландии Арьен Роббен удвоил преимущество в счете — 2:0. Вновь ассистировал Киммих.
В начале второго тайма польский таранный форвард Роберт Левандовски довел счет до разгромного, замкнув прострел Томаса Мюллера — 3:0.
На 78-й минуте Левандовски оформил дубль, замкнув навеса Киммиха — 4:0.
Статистика матча («Бавария"/"Майнц»)
Удары 22/9
Удары в створ 11/5
Владение 66%/34%
Фолы 8/4
На данный момент «Бавария» идет на втором месте с 9-ю очками. «Майнц» остался на 14-й позиции с 3-мя очками.
Составы на матч:
«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Рафинья, Боатенг, Киммих, Алькантара, Роббен, Видаль, Мюллер, Коман, Левандовски.
«Майнц»: Адлер, Балогун, Диалло, Белл, Донати, Озтунали, Бросински, Фрай, Сердар, Де Бласис, Куйсон.
Главный арбитр матча: Саша Штегеманн.
Предупреждения: Белл — 36, Рафинья — 42, Диалло — 55, Боатенг — 56.
Голы: Мюллер 11 — 1:0, Роббен 23 — 2:0, Левандовски 50 — 3:0, Левандовси 78 — 4:0.