Берлин, 16 сентября, 2017, 18:22 — ИА Регнум. 16 сентрября на стадионе «Альянц-Арена» был разыгран матч 4-го тура Бундеслиги между командами «Бавария» и «Майнц». Матч завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 11-й минуте матча Томас Мюллер открыл счет после ассиста Джошуа Киммиха — 1:0.

Через 12 минут лидер сборной Голландии Арьен Роббен удвоил преимущество в счете — 2:0. Вновь ассистировал Киммих.

В начале второго тайма польский таранный форвард Роберт Левандовски довел счет до разгромного, замкнув прострел Томаса Мюллера — 3:0.

На 78-й минуте Левандовски оформил дубль, замкнув навеса Киммиха — 4:0.

Статистика матча («Бавария"/"Майнц»)

Удары 22/9

Удары в створ 11/5

Владение 66%/34%

Фолы 8/4

На данный момент «Бавария» идет на втором месте с 9-ю очками. «Майнц» остался на 14-й позиции с 3-мя очками.

Составы на матч:

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Рафинья, Боатенг, Киммих, Алькантара, Роббен, Видаль, Мюллер, Коман, Левандовски.

«Майнц»: Адлер, Балогун, Диалло, Белл, Донати, Озтунали, Бросински, Фрай, Сердар, Де Бласис, Куйсон.

Главный арбитр матча: Саша Штегеманн.

Предупреждения: Белл — 36, Рафинья — 42, Диалло — 55, Боатенг — 56.

Голы: Мюллер 11 — 1:0, Роббен 23 — 2:0, Левандовски 50 — 3:0, Левандовси 78 — 4:0.