Москва, 16 сентября, 2017, 18:21 — ИА Регнум. 16 сентрября на стадионе «ВТБ-Арена» был разыгран матч 10-го тура РФПЛ между командами «ЦСКА» и «Ростов». Матч завершился со счетом 2:0 пользу «армейцев».

Футбол

На 30-й минуте матча экс-защитник сборной России Василий Береуцкий открыл счет ударом головы после навеса Витиньо — 1:0.

На 68-й минуте бразильский скоростной форврад Витиньо удвоил преимущетсво в счете после ассиста Алана Дзагоева — 2:0.

Статистика матча («ЦСКА"/"Ростов»)

Удары 9/5

Удары в створ 6/2

Владение 52%/48%

Фолы 13/10

На данный момент «ЦСКА» поднялся на 3-ю строчку, набрав 19 очков. «Ростов» остался на 5-й позиции с 16-ю очками.

Составы на матч:

«ЦСКА»: Акинфеев, Васин, Березуцкий, Игнашевич, Вернблум, Фернандес, Щенников, Головин, Дзагоев, Витиньо, Жамалетдинов.

«Ростов»: Абаев, Вилюш, Паршивлюк, Бобен, Ингасон, Устинов, Калачев, Юсупов, Ионов, Могилевец, Дядун.

Главный арбитр матча: Владимир Москалев.

Предупреждения: Юсупов — 39, Головин — 56, Гацкан — 58.

Голы: Березуцкий 30 — 1:0, Витиньо 68 — 2:0.