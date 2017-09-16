Тбилиси, 16 сентября, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Грузия и Украина и Молдавия в Италии, на озере Комо, приняли совместную декларацию, которую назвали «Коммюнике о стратегическом переосмыслении Восточного партнерства». По информации пресс-службы парламента Грузии, документ подписали члены парламентов трех стран, которые 15−16 сентября поводили в Италии встречу по вопросам подготовки к предстоящему саммиту Восточного партнёрства.

Parliament.ge Депутаты на озере Комо

Авторы коммюнике обращаются к Европарламенту, Совету ЕС и Еврокомиссии и ещё раз декларируют свой европейский выбор. В документе отмечается, что страны Восточного партнёрства в результате осуществления этой инициативы достигли исторического сближения с Евросоюзом. Они выражают готовность дальнейшего развития демократического правления, утверждения верховенства закона, защиты прав человека и внесения вклада в обеспечение европейской безопасности.

Депутаты парламентов Грузии, Украины и Молдавии призывают участников предстоящего саммита учесть свои заслуги и признать перспективу вступления этих стран в Евросоюз. Авторы декларации также призывают ЕС ввести новые инструменты финансовой помощи и «усилить коллективные усилия для преодоления российской угрозы».

«Новая платформа сотрудничества парламентов Грузии, Украины и Молдавии была создана по инициативе комитета парламента Грузии по интеграции с Европой и предусматривает тесную координацию в осуществлении соглашения об ассоциации с ЕС и продвижении по пути евроинтеграции», — заявляют в парламенте Грузии.