Киев, 16 сентября, 2017, 18:03 — ИА Регнум. Лидер движения «Рух новых сил» Михаил Саакашвили, который намерен 19 сентября провести масштабный митинг в Киеве, планирует добиться права выступить перед украинскими депутатами в Верховной раде. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в окружении политика.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По словам источника, на мероприятии митингующие потребуют у депутатов права выступления для бывшего президента Грузии.

«Дальше будем смотреть по развития ситуации, — сказал источник. — Настроение решительное».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 г. экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в видеообращении сообщал, что 10 сентября намерен вернуться на Украину. 10 сентября на пропускном пункте «Шегини» Саакашвили, лишенный украинского гражданства, с боем и дракой прорвался из Польши на территорию Украины.

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