Екатеринбург, 16 сентября, 2017, 17:54 — ИА Регнум. В Свердловской области требуют ужесточить наказание для владельцев несанкционированных свалок. Поводом для очередного заявления общественников стала прошедшая утром 16 сентября акция на 12-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги, где четверо активистов приковали себя наручниками и потребовали ликвидировать свалку.

Свалка

С предложением ужесточить наказание вплоть до уголовного выступила руководитель исполкома свердловского отделения ОНФ Жанна Рябцева. По её словам, административные штрафы отнюдь не способствуют решению проблемы.

Напомним, акция протеста прошла сегодня, 16 сентября. Четверо активистов приковали себя наручниками. Они скандировали призывы к ликвидации свалок и в руках держали плакаты.

Акция длилась недолго. Прибывшая полиция забрала участников во отделение. Дело в том, что их публичное мероприятие оказалось несанкционированным.