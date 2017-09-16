Екатеринбург, 16 сентября, 2017, 17:46 — ИА Регнум. В зоопарке Екатеринбурга открылся детский сад для детенышей обезьян. Об этом сообщает «Екатеринбург-ТВ».

Обезьяна

"Детский сад открылся сегодня, 16 сентября, в Екатеринбургском зоопарке, — уточняется в сообщении. — В отдельном вольере собрали всех недавно появившихся на свет детенышей приматов».

Отмечается, что сейчас в детском саду воспитываются детеныши капуцина-плаксы и мандрила. Также в ближайшее время к ним присоединится восточный колобус Чарли. Чуть позже к маленьким обезьянкам переселят и детеныша белоплечего капуцина.

После пребывания в детском саду животных переведут во взрослые вольеры.

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