Нижневартовск, Югра, 16 сентября, 2017, 17:38 — ИА Регнум. Ночью 16 сентября в Нижневартовске скончался один из пострадавших в столкновении самосвала и движущегося поезда на переезде Мыхпаевский. Сейчас в городской больнице находится 11 раненых в трагическом ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Нижневартовска.

86.mchs.gov.ru На месте столкновения

«Медицинские сотрудники делали все необходимое, чтобы поддерживать жизненные функции организма столько, сколько это было возможно. Но, по словам врачей, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении горадминистрации.

Глава столицы Самотлора Василий Тихонов выразил глубокие соболезнования близким умершего, которые прибыли из Перми в Нижневартовск вскоре после аварии. По его поручению им оказывается вся необходимая помощь. РЖД предложила помощь в транспортировке погибшего на родину.

«На данный момент на стационарном лечении остаются 11 пострадавших. Одна женщина — в тяжелом состоянии, у пятерых — состояние средней степени тяжести (в том числе у троих детей), у пятерых — легкой степени тяжести (в том числе у несовершеннолетнего)», — говорится в сообщении мэрии.

Напомним, ЧП случилось 9 сентября в 11:01 (09:01 мск) часов на регулируемом железнодорожном переезде 901 километра перегона Мегион — Нижневартовск-2, на однопутной железной дороге. Грузовой автомобиль самосвал «Ивеко» совершил столкновение с движущимся поездом № 346 сообщением «Адлер-Нижневартовск». В результате аварии были повреждены четыре вагона (3−6 по ходу движения поезда), разорвана обшивка еще одного вагона. Произошел сход одной вагонной тележки. Изначально погибших не было, 17 человек были сразу доставлены в больницу, в их числе водитель самосвала. Среди пострадавших — жители Нижневартовска, Тюменской и Челябинской областей, Томска, Радужного (ХМАО) и Перми.

По факту столкновения грузового автомобиля и пассажирского поезда возбуждено уголовное дело. Следствие называет две версии аварии: водитель либо уснул за рулём, либо у грузовика не сработала тормозная система.

Всем пострадавшим будут обеспечены страховые выплаты. Для их получения нужно будет обратиться в офис АО «СОГАЗ», сообщается на сайте страховой компании. Сумма выплаты является фиксированной и зависит от степени причиненного вреда. РЖД предоставляет бесплатный проезд до места проживания всем, кто выписался из больницы. Правительство Югры выделило 3,3 млн рублей для материальной помощи раненым на переезде Мыхпаевский. Из них 300 тыс. рублей получат пять пассажиров с тяжелыми травмами, 200 тыс. рублей — с травмами средней степени, 100 тыс. рублей — двое пострадавших с легкими травмами.