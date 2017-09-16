Екатеринбург, 16 сентября, 2017, 17:24 — ИА Регнум. В Екатеринбурге главный старт забега «Кросса Нации» вышли 47 тыс. 853 человека. Об этом сообщают организаторы.

Алина Шешеня / екатеринбург.рф «Кросс Нации» в Екатеринбурге

«Кросс Нации» прошёл под знаком подготовки к Чемпионату Мира по футболу, матчи которого Екатеринбург примет в 2018 году. Дистанцию пробежали юные футболисты города и области, послы Чемпионата мира.

Солнечная и ясная погода благоприятствовала участникам. В Екатеринбурге к бегунам присоединился вице-губернатор Павел Креков. Как сообщает пресс-служба главы Свердловской области, он пожелал всем пробежать и обязательно добежать «во славу нашего замечательного города, нашей замечательной области и нашей любимой России».

Между тем, в сравнении с «Кроссом Нации» 2016 года количество участников снизилось. 25 сентября 2016-го в забеге приняли участие более 50 тыс. человек.