Киев, 16 сентября, 2017, 17:18 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко обсудит с главой Белого дома Дональдом Трампом ситуацию в Донбассе и помощь Вашингтона в проведении реформ на Украине. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в кулуарах форума «Ялтинской европейской стратегии».

President.gov.ua Пётр Порошенко и Дональд Трамп

«Будем обсуждать ситуацию вокруг «оккупированного Донбасса», совместную тактику, об этом уже поговорили с Куртом Волкером (спецпредставитель Госдепа США по Украине), теперь должны утвердить и на самом высоком уровне, будем обсуждать и сотрудничество в сфере безопасности, — заявил Климкин. — (…) Конечно, будем обсуждать содействие США дальнейшему продвижению наших реформ».

15 сентября советник главы Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер на брифинге сообщил, что президент США Дональд Трамп проведёт встречу с украинским президентом Петром Порошенко на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые украинские власти направили армию и националистические батальйоны против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

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