Тбилиси, 16 сентября, 2017, 17:11 — ИА Регнум. Грузия упорно продолжает бороться с огнем, очаги которого начиная с 20 августа с удивительной регулярностью возникают в тех или иных уголках страны. Сводки грузинских СМИ с мест событий напоминают некую хронику «пожарного помешательства». Каждому случаю возгорания правоохранительные органы пытаются найти свои причины. Понятно, что без причины сухие от жаркого лета трава и деревья не загорятся, но все же? Неужели людская неосторожность доходит до того, что одновременно загораются леса и поля в разных регионах, районах, селах и городах? Или все это тщательно задумано и осуществляется по некоему плану, составить который мог, наверное, только умалишенный? И какие цели в таком случае мог он преследовать, если автор (или авторы) такого плана действительно существует? Чего добивается от обожженной с разных концов Грузии, экологии которой и без того уже нанесен колоссальный ущерб? Он обязательно скажется на природных процессах. Наверное, с оголевших после пожара горных склонов участятся камнепады, оползни, сели… Песчано-каменистую массу уже ничто не задержит.

Gov.ge Лесной пожар в Боржомском ущелье

16 сентября грузинские телекомпании сообщили, что загорелась трава на поле вдоль автомобильной трассы Тбилиси-Рустави-Красный мост. В сети появились видеокадры пожара. Кажется, кто-то хорошо подготовил «почву»: по всей территории горит целый ряд «костров». На месте мобилизованы бригады пожарных, которые не исключают, что огонь перекинется на деревья и кустарники на соседней территории.

Пожар продолжается в лесу Хахабо, в краю Тушети, над которым сегодня с утра опять расстилается дым. Здесь горят хвойные деревья. Пожарные опасаются, что усилившийся ветер будет способствовать разгоранию очага пожара и распространению его на новые территории.

Опять появился дым над лесом на горе Шавнабада в Хулойском муниципалитете Аджарии. Как утверждают представители пожарно-спасательной службы, здесь тлеют залежи торфа, что и привело к задымлению. Они проводят работы по предотвращению распространения огня на соседние территории.

Леса в Тушети и Аджарии горят с начала сентября. Несколько дней назад МВД Грузии рапортовало о ликвидации пожаров на этих территориях, но после этих обнадеживающих сообщений они загорелись вновь. Списали этот факт на ветер и жаркую погоду.

Два дня назад, 14 сентября, появились информации о пожаре в мужском монастыре на горе Шавнабада. Здесь загорелись кельи монахов. По предварительной версии, пожар возник от зажженной свечи. Пожарно-спасательной службе удалось ликвидировать его в тот же день.

Не обошелся без пожаров и Тбилиси. Здесь дважды горели зеленые насаждения на горе Мтацминда, горели отдельные участки вдоль дорог на окраинах города. Сгорел и жилой дом политика — соратника Нино Бурджанадзе по «Демократическому движению» Дмитрия Лордкипанидзе. Тот недвусмысленно намекнул, что его дом явно подожгли.

Серия пожаров началась в Грузии 20 августа, когда загорелся лесной массив в Боржомском ущелье. Долго горел лес в этой курортной зоне. К вечеру огонь удавалось локализовать, но утром он опять разгорался. В работах по ликвидации пожара участвовали пожарные службы из соседних Армении и Азербайджана. Помощь предложила и Россия, но от нее «корректно» отказались. «Не было такой необходимости», — пояснили представители правительства в ответ на возмущенные протесты оппозиции. «Ведь это Россия, — по заявлению оппозиционеров, — сожгла леса в Боржомском ущелье в августе 2008 года». На помощь грузинским спасателям прибыли вертолеты и самолеты из Турции, Белоруссии и Украины. Параллельно сообщениям о борьбе с огнем в Боржомском ущелье ежедневно поступали информации о новых очагах, возникающих в том или ином регионе страны.

О точных размерах ущерба, нанесенного пожарами экономике и экологии страны, специалисты пока не говорят. Представители правительства и правоохранительных органов первоначально делали общие заявления о возможности диверсий и высказывали версию терактов. Но со временем эти заявления утратили свою актуальность. МВД заявляет, что по каждому факту пожара возбуждено уголовное дело и проводится расследование. А Грузия между тем продолжает гореть. И пожары не то что предотвратить — потушить пока не удается…